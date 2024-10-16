Asistenţă Philips Ce fel de cartofi prăjiţi congelaţi pot prepara în Philips Airfryer?

Poţi prepara o varietate de cartofi prăjiţi congelaţi în Philips Airfryer, precum cartofi prăjiţi gata de pus la cuptor, cartofi prăjiţi pentru prăjire în baie de ulei sau cartofi prăjiţi speciali pentru Airfryer. Pentru a găsi setări şi sfaturi pentru prepararea cartofilor prăjiţi, poţi consulta aplicaţia HomeID (www.home.id/app) şi manualul de utilizare.