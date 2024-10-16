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Ce fel de cartofi prăjiţi congelaţi pot prepara în Philips Airfryer?

Poţi prepara o varietate de cartofi prăjiţi congelaţi în Philips Airfryer, precum cartofi prăjiţi gata de pus la cuptor, cartofi prăjiţi pentru prăjire în baie de ulei sau cartofi prăjiţi speciali pentru Airfryer. Pentru a găsi setări şi sfaturi pentru prepararea cartofilor prăjiţi, poţi consulta aplicaţia HomeID (www.home.id/app) şi manualul de utilizare.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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