Cum şi când se utilizează ulei în Philips Airfryer?

Poţi folosi orice tip de ulei pentru frigere/coacere/rumenire sau prăjire în Philips Airfryer. În plus, poţi folosi şi grăsime animală.



Reţine:

Adaugă ulei doar pe ingrediente, nu direct în tava aparatului Airfryer.

Alimentele pre-prăjite, cum ar fi cartofii prăjiţi congelaţi, bucăţile de pui (chicken nuggets), pacheţelele de primăvară (spring rolls) etc. nu necesită ulei suplimentar.

Nu folosi ulei presat la rece deoarece acesta se va arde la temperaturi ridicate.

Curăţă cartofii şi taie-i în forma dorită. Lasă cartofii la înmuiat într-un castron cu apă timp de cel puţin 30 de minute, scoate-i şi usucă-i cu hârtie de bucătărie. Pune o jumătate de lingură de ulei într-un castron. Pune cartofii în castron şi amestecă-i până se acoperă de ulei. Folosind o ustensilă de bucătărie sau mâinile, pune cartofii în coşul Airfryer.

Usucă suprafaţa alimentelor cu hârtie de bucătărie, dacă este necesar. Unge cu puţin ulei suprafaţa alimentelor sau foloseşte spray cu ulei. Acoperă numai cu 1 strat. Uleiul în exces se va scurge în tava Airfryer în timpul procesului de prăjire cu aer fierbinte.

Fie amestecă puţin ulei în pesmet înainte de a acoperi mâncarea, fie pulverizează/unge cu puţin ulei stratul de pesmet după.: De asemenea, poţi marina carnea sau carnea de pasăre în loc să pulverizezi ulei pe suprafaţa cărnii.Soluţiile de mai sus au ajutat la rezolvarea problemei? Dacă nu, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.