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Cum şi când se utilizează ulei în Philips Airfryer?

Deşi Philips AirFryer nu necesită ulei pentru a găti şi prăji alimentele, adăugarea de ulei direct la ingrediente proaspete, atunci când le prepari, cum ar fi cartofi proaspăt decojiţi sau pui, poate crea un strat crocant şi poate îmbunătăţi gustul general al preparatului.
Notă: nu turna niciodată ulei în tava aparatului Airfryer.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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