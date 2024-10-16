Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.

Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.