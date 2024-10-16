Asistenţă Philips
Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?
Nu, utilizarea hârtiei de copt şi a foliei de aluminiu în Philips Airfryer nu este recomandată din următoarele motive:
- Dacă acoperi fundul coşului, fluxul de aer din Airfryer este redus. Aceasta are ca rezultat o performanţă de preparare redusă a aparatului Philips Airfryer.
- Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu pe fundul tăvii, unde se colectează grăsimea şi murdăria, fluxul de aer va fi întrerupt şi nu vei obţine un rezultat bun de preparare.
- Dacă pui hârtie de copt sau folie de aluminiu în Philips Airfryer fără a pune alimente pe ea, hârtia de copt sau folia de aluminiu poate fi aspirată la elementul de încălzire şi poate începe să ardă.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›