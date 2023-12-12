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De ce trebuie agitată mâncarea din Philips Airfryer?

Scuturarea alimentelor în coşul Philips Airfryer asigură circularea aerului în jurul acestora când sunt aşezate în mai mult de un strat. În acest fel, poţi verifica şi culoarea şi progresul preparării ingredientelor pentru a obţine un rezultat de preparare mai uniform.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA462/70 , CP0421/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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