De ce trebuie agitată mâncarea din Philips Airfryer?

Informaţiile de mai jos se aplică numai modelelor HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 şi NA352.



Atunci când găteşti cu setările presetate implicite, programele de gătit automate sau programele Smart Chef (în funcţie de modelul de Airfryer), unele modele de Airfryer te vor anunţa cu un semnal sonor scurt atunci când trebuie să agiţi alimentele. Poţi găsi mai multe informaţii despre această funcţie în Manualul de utilizare, care este, de asemenea, disponibil pentru vizualizare şi descărcare la www.philips.com/support. Poţi găsi numărul de model al aparatului Airfryer pe autocolantul din partea inferioară a aparatului.





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