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Unde sunt modelul şi numărul de serie pe aparatul meu Philips Airfryer?

Poţi găsi modelul şi numărul de serie pe autocolantul(ele) aflat sub baza aparatului Philips Airfryer. Pentru mai multe informaţii şi exemple, citeşte articolul nostru de mai jos. 
Notă: Asigură-te că coşul şi/sau tava nu cad atunci când întorci aparatul invers. 

sub bază

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA462/70 , CP0625/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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