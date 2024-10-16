Asistenţă Philips Unde sunt modelul şi numărul de serie pe aparatul meu Philips Airfryer?

Poţi găsi modelul şi numărul de serie pe autocolantul(ele) aflat sub baza aparatului Philips Airfryer. Pentru mai multe informaţii şi exemple, citeşte articolul nostru de mai jos.

Notă: Asigură-te că coşul şi/sau tava nu cad atunci când întorci aparatul invers.

Număr model Numărul modelului (sau numărul tipului) se află în colţul din stânga sus al etichetei plăcii pentru tip şi începe cu HD9xxx (sau RI9xxx pentru produsele din Brazilia). Pentru a găsi informaţii specifice aparatului tău Airfryer, va trebui să utilizezi numărul modelului pe www.philips.com, aplicaţia HomeID sau să ne contactezi la www.philips.com/contact pentru asistenţă suplimentară. Număr de serie Numărul de serie al aparatului Airfryer conţine informaţii despre data de producţie şi este valoros dacă trebuie să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.



Numărul de serie este afişat în două moduri diferite:



1. Acesta poate fi reprezentat ca patru numere. Anul şi săptămâna de producţie (aass) sunt imprimate sau ştanţate pe autocolantul de pe placă, de ex. 2041 în imaginea A.



2. Dacă există o etichetă cu cod de bare în partea de jos a aparatului Airfryer, codul imprimat sub codul de bare este numărul de serie. Este o combinaţie de numere şi caractere, de ex. 7C1A221213420052 în imaginea B: