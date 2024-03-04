Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?

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După curăţare, este posibil să rămână apă în tetina suzetelor Philips Avent. Apa este inofensivă pentru bebeluşul tău şi o poţi îndepărta în câţiva paşi simpli.
Sugestie: Înlocuieşte suzetele o dată la 4 săptămâni pentru o igienă mai bună.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF091/43 , SCF091/45 , SCF091/46 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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