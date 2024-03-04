Asistenţă Philips Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?

După curăţare, este posibil să rămână apă în tetina suzetelor Philips Avent. Apa este inofensivă pentru bebeluşul tău şi o poţi îndepărta în câţiva paşi simpli.

Spală-te pe mâini. Întoarce suzeta cu tetina în sus. Strânge tetina cu degetul mare şi arătător şi scutur-o uşor pentru a scoate apa. Este posibil să mai rămână câteva picături de apă în tetină, care pot fi uscate la aer.

Sugestie: Înlocuieşte suzetele o dată la 4 săptămâni pentru o igienă mai bună.