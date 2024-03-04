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Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?

După curăţare, este posibil să rămână apă în tetina suzetelor Philips Avent. Apa este inofensivă pentru bebeluşul tău şi o poţi îndepărta în câţiva paşi simpli.

    1. Spală-te pe mâini.
    2. Întoarce suzeta cu tetina în sus.
    3. Strânge tetina cu degetul mare şi arătător şi scutur-o uşor pentru a scoate apa.
    4. Este posibil să mai rămână câteva picături de apă în tetină, care pot fi uscate la aer.

    Sugestie: Înlocuieşte suzetele o dată la 4 săptămâni pentru o igienă mai bună.

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF091/43 , SCF091/45 , SCF091/46 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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