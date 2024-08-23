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Cum să verific siguranţa suzetei Philips Avent

Verifică manual suzeta Philips Avent înainte de fiecare utilizare. Utilizează acest videoclip cu instrucţiuni despre cum să efectuezi o verificare de siguranţă a suzetei Philips Avent. Aceleaşi instrucţiuni se aplică pentru suzeta Philips Avent Soothie.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF087/03 , SCF087/01 , SCF087/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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