Cum să verific siguranţa suzetei Philips Avent

Recomandăm înlocuirea suzetei după 4 săptămâni de utilizare, din motive de siguranţă şi igienă. Suzeta trebuie înlocuită chiar mai devreme dacă este deteriorată în orice fel. Înlocuieşte suzeta Philips Avent dacă este deteriorată în orice fel. Instrucţiuni de verificare:

Verifică suzeta înainte de fiecare utilizare Trage toate componentele suzetei în toate direcţiile pentru a verifica dacă există semne de slăbiciune Asigură-te că suzeta nu prezintă fisuri

O suzetă decolorată poate fi utilizată în siguranţă şi nu va afecta bebeluşul, cu condiţia ca suzeta să fie în stare bună.