Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Verifică manual suzeta Philips Avent înainte de fiecare utilizare. Utilizează acest videoclip cu instrucţiuni despre cum să efectuezi o verificare de siguranţă a suzetei Philips Avent. Aceleaşi instrucţiuni se aplică pentru suzeta Philips Avent Soothie.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF087/03 , SCF087/01 , SCF087/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Am citit ştiri despre suzete şi BPA – cum a fost validat faptul că suzetele Philips Avent nu conţin BPA?
Cum să verific siguranţa suzetei Philips Avent
Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru bebeluşul meu?
Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?