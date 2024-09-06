Asistenţă Philips Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?

Recomandăm înlocuirea suzetei după 4 săptămâni de utilizare, din motive de siguranţă şi igienă. Suzeta trebuie înlocuită chiar mai devreme de 4 săptămâni dacă este deteriorată în orice fel. Îţi recomandăm să verifici cu atenţie suzeta înainte de fiecare utilizare, trăgând de aceasta în toate direcţiile.