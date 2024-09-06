Cât timp pot utiliza o suzetă Philips Avent?

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Recomandăm înlocuirea suzetei după 4 săptămâni de utilizare, din motive de siguranţă şi igienă. Suzeta trebuie înlocuită chiar mai devreme de 4 săptămâni dacă este deteriorată în orice fel. Îţi recomandăm să verifici cu atenţie suzeta înainte de fiecare utilizare, trăgând de aceasta în toate direcţiile.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF087/13 , SCF075/17 , SCF075/18 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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