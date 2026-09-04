Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru dezvoltarea orală sănătoasă?

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Da, toate suzetele Philips Avent sunt sigure.
Suzetele noastre sunt moi, iar tetina mică se aplatizează uşor. Se adaptează la limba şi palatul bebeluşului. Forma suzetei distribuie presiunea uniform pe maxilarul, dinţii şi gingiile bebeluşului.
Toate suzetele Philips Avent sunt acreditate independent de Oral Health Foundation.
Oral Health Foundation evaluează produsele de îngrijire a sănătăţii orale a consumatorilor pentru a se asigura că afirmaţiile făcute de producători sunt dovedite clinic şi nu sunt exagerate. Găseşti mai multe informaţii aici.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF087/17 , SCF093/03 , SCF093/06 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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