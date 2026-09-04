Asistenţă Philips Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru dezvoltarea orală sănătoasă?

Da, toate suzetele Philips Avent sunt sigure.



Suzetele noastre sunt moi, iar tetina mică se aplatizează uşor. Se adaptează la limba şi palatul bebeluşului. Forma suzetei distribuie presiunea uniform pe maxilarul, dinţii şi gingiile bebeluşului.

Toate suzetele Philips Avent sunt acreditate independent de Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation evaluează produsele de îngrijire a sănătăţii orale a consumatorilor pentru a se asigura că afirmaţiile făcute de producători sunt dovedite clinic şi nu sunt exagerate. Găseşti mai multe informaţii aici.

Forma este concepută pentru a susţine mişcările corecte ale muşchilor bucali, care sunt importanţi pentru dezvoltarea clară a articulaţiei vorbirii. Tetina este concepută pentru a se potrivi anatomic în gura bebeluşului şi pentru a ajuta la reducerea presiunii dintre limbă şi gură.