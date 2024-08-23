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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF099/27 , SCF376/32 , SCF376/31 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Am citit ştiri despre suzete şi BPA – cum a fost validat faptul că suzetele Philips Avent nu conţin BPA?
Sunt importante instrucţiunile în funcţie de vârstă ale Philips Avent?
Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru bebeluşul meu?
Cum îndepărtez apa dintr-o suzetă Philips Avent?
Care sunt diferenţele dintre suzetele Philips Avent?