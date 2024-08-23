Asistenţă Philips Sunt importante instrucţiunile în funcţie de vârstă ale Philips Avent?

Da, tetinele şi protectoarele suzetelor variază ca dimensiune, duritate şi formă. Instrucţiunile în funcţie de vârstă iau în considerare dimensiunea şi duritatea tetinelor şi a protectoarelor.



Dacă suzeta (inclusiv protectorul) intră în gura bebeluşului, nu intra în panică. Nu poate fi înghiţit, este conceput pentru a face faţă unui astfel de eveniment. Scoate suzeta din gură cu grijă, cât mai uşor posibil.