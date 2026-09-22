Ce tip de apă pot folosi pentru aspiratorul meu Philips AquaTrio?

Aspiratorul umed şi uscat Philips AquaTrio fără fir seria 7000 va funcţiona la fel cu apă caldă, călduţă sau rece. Poţi folosi apă caldă până la 50 °C şi soluţie lichidă de curăţat pardoseli fără spumă.



Folosirea exclusivă a apei distilate va face aparatul să nu funcţioneze corect. Dacă preferi să foloseşti apă distilată, adaugă puţină apă de la robinet sau soluţie lichidă transparentă de curăţat pardoseli (care nu face spumă). Aspiratorul tău este conceput să funcţioneze perfect cu apă de la robinet.



Sfaturi şi recomandări:

Adaugă apă caldă în rezervorul de apă curată. Poţi pune apă caldă până la 50 °C sau apă rece în rezervorul de apă (consultă imaginea A).

Adaugă lichid de curăţat pardoseli în rezervorul de apă curată: Adaugă 15 ml de soluţie de curăţat pardoseli Philips în rezervorul de apă curată (consultă imaginea B). Umple rezervorul de apă curată cu apă de la robinet până la nivelul MAX.



Se recomandă utilizarea soluţiei originale de curăţat pardoseli Philips ( XV1792/01 ), un lichid cu spumare redusă, care poate fi diluat în apă. Când foloseşti orice altă soluţie lichidă de curăţat pardoseli care nu face spumă, adaugă maximum 15 ml în rezervorul de apă curată (consultă imaginea de mai jos).

), un lichid cu spumare redusă, care poate fi diluat în apă. Când foloseşti orice altă soluţie lichidă de curăţat pardoseli care nu face spumă, adaugă maximum 15 ml în rezervorul de apă curată (consultă imaginea de mai jos). Philips a testat acest aparat numai cu soluţie de curăţat pardoseli Philips XV1792. Alţi detergenţi pot duce la formarea excesivă de spumă, ceea ce reduce performanţa şi poate cauza funcţionarea defectuoasă a aparatului.

Urmăreşte videoclipul nostru de mai jos pentru instrucţiuni pas cu pas despre cum să umpli rezervorul de apă.