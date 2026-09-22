Ce tip de apă pot folosi pentru aspiratorul meu Philips AquaTrio?

Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Pentru a afla dacă poţi folosi apă caldă/distilată sau soluţie de curăţat pardoseli cu modelul tău de aspirator Philips AquaTrio, consultă imaginea de mai jos şi citeşte informaţiile din articolul nostru.
Aspiratorul umed şi uscat Philips AquaTrio fără fir seria 7000 va funcţiona la fel cu apă caldă, călduţă sau rece. Poţi folosi apă caldă până la 50 °C şi soluţie lichidă de curăţat pardoseli fără spumă.
Folosirea exclusivă a apei distilate va face aparatul să nu funcţioneze corect. Dacă preferi să foloseşti apă distilată, adaugă puţină apă de la robinet sau soluţie lichidă transparentă de curăţat pardoseli (care nu face spumă). Aspiratorul tău este conceput să funcţioneze perfect cu apă de la robinet.
Sfaturi şi recomandări:
Poţi folosi o soluţie lichidă de curăţat pardoseli care nu face spumă şi apă caldă până la 50 °C pentru aspiratorul Philips AquaTrio seria 9000 cu aspirare umedă. Performanţa aspiratorului AquaTrio va fi la fel de bună cu apă caldă, călduţă sau rece.
Aspiratorul vertical cu aspirare umedă nu poate funcţiona corespunzător numai cu apă distilată. Dacă preferi să foloseşti apă distilată, adaugă întotdeauna puţină apă de la robinet sau soluţie lichidă transparentă de curăţat pardoseli (care nu face spumă). Aspiratorul fără fir Philips AquaTrio a fost conceput să funcţioneze perfect cu apă de la robinet.
Citeşte în continuare pentru mai multe sfaturi şi recomandări.
Adăugarea de soluţie lichidă de curăţat pardoseli în rezervorul de apă curată
Adaugă mai întâi 10 ml de soluţie de curăţat pardoseli Philips în rezervorul de apă curată. Umple apoi rezervorul de apă curată cu apă de la robinet până la nivelul MAX. Se recomandă utilizarea soluţiei originale de curăţat pardoseli Philips (XV1792/01), un lichid cu spumare redusă, care poate fi diluat în apă. Când foloseşti orice altă soluţie lichidă de curăţat pardoseli care nu face spumă, adaugă maximum 10 ml în rezervorul de apă curată (vezi imaginea a)
Notă: Philips a testat acest aparat numai cu soluţie de curăţat pardoseli Philips XV1792. Alţi detergenţi pot duce la formarea excesivă de spumă, ceea ce reduce performanţa şi poate cauza funcţionarea defectuoasă a aparatului.
Adăugarea de apă caldă în rezervorul de apă curată
Poţi pune apă caldă până la 50 °C sau apă rece în rezervorul de apă (vezi imaginea b)
Poţi folosi o soluţie lichidă de curăţat pardoseli şi/sau apă caldă pentru aspiratorul Philips AquaTrio Pro. Aparatul nu poate funcţiona corespunzător numai cu apă distilată. Dacă preferi să foloseşti apă distilată, adaugă întotdeauna puţină apă de la robinet sau soluţie lichidă transparentă de curăţat pardoseli. Philips AquaTrio Pro a fost conceput să funcţioneze perfect cu apă de la robinet. Citeşte în continuare pentru sfaturi şi recomandări.
Adăugarea de soluţie lichidă de curăţat pardoseli în rezervorul de apă curată
Dacă doreşti să foloseşti o soluţie lichidă de curăţat pardoseli, umple mai întâi rezervorul de apă curată cu apă. Apoi, adaugă 10 ml de soluţie de curăţat pardoseli Philips. Se recomandă utilizarea soluţiei originale de curăţat pardoseli Philips (XV1792/01), un lichid cu spumare redusă, care poate fi diluat în apă. Când foloseşti orice altă soluţie lichidă adecvată de curăţat pardoseli, adaugă maximum 5 ml în rezervorul de apă curată.
Notă: Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu pune niciodată în rezervorul de apă curată ceară, acid acetic (oţet), detartrant sau produse de întreţinere a pardoselilor care nu pot fi diluate sau care nu sunt adecvate pentru pardoseala ta dură. Foloseşte o soluţie de curăţat pardoseli care nu face spumă sau cu un nivel redus de spumă, adecvată pentru pardoseala ta dură.
Adăugarea de apă caldă în rezervorul de apă curată
Poţi pune apă caldă până la 50 °C sau apă rece în rezervorul de apă (vezi imaginea).
Poţi folosi o soluţie lichidă de curăţat pardoseli şi/sau apă caldă pentru aspiratorul Philips AquaTrio. Deoarece apa nu este încălzită în interiorul aparatului, nu se depune calcar la interior. Nu este necesar aşadar să foloseşti apă distilată. Dacă doreşti să foloseşti acest tip de apă, poţi. Citeşte în continuare pentru sfaturi şi recomandări.
Adăugarea de soluţie lichidă de curăţat pardoseli în rezervorul de apă curată
Dacă doreşti să foloseşti o soluţie lichidă de curăţat pardoseli, umple mai întâi rezervorul de apă curată cu apă. Apoi, adaugă 10 ml de soluţie de curăţat pardoseli Philips. Se recomandă utilizarea soluţiei originale de curăţat pardoseli Philips (XV1792/01), un lichid cu spumare redusă, care poate fi diluat în apă. Când foloseşti orice altă soluţie lichidă adecvată de curăţat pardoseli, adaugă maximum 5 ml în rezervorul de apă curată (vezi imaginea).
Notă: Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu pune niciodată în rezervorul de apă curată ceară, acid acetic (oţet), detartrant sau produse de întreţinere a pardoselilor care nu pot fi diluate sau care nu sunt adecvate pentru pardoseala ta dură. Foloseşte o soluţie de curăţat pardoseli care nu face spumă sau cu un nivel redus de spumă, adecvată pentru pardoseala ta dură.
Adăugarea de apă caldă în rezervorul de apă curată
Poţi pune apă călduţă până la 35 °C sau apă rece în rezervorul de apă.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7070/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot utiliza aspiratorul Philips AquaTrio pe toate pardoselile şi covoarele?
Pot fi curăţate rezervoarele de apă ale aspiratorului Philips AquaTrio în maşina de spălat vase?
Când trebuie înlocuite periile şi filtrele aspiratorului meu AquaTrio?
Pot să înlocuiesc bateria aspiratorului fără fir Philips AquaTrio?
Cum se asamblează aspiratorul Philips AquaTrio?
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm