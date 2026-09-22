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Ce tip de apă pot folosi pentru aspiratorul meu Philips AquaTrio?

Pentru a afla dacă poţi folosi apă caldă/distilată sau soluţie de curăţat pardoseli cu modelul tău de aspirator Philips AquaTrio, consultă imaginea de mai jos şi citeşte informaţiile din articolul nostru.

modelele aquatrio

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7070/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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