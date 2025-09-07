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De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?

Un mic spaţiu între capul de periere şi mânerul periuţei de dinţi este normal şi necesar. Capul de periere trebuie să se poată mişca pentru a crea nivelul corect de vibraţii. 

Spaţiul capului de periere Sonicare

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9213/84 , HX8596/21 , HX8311/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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