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Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?

Îţi recomandăm să utilizezi încărcătorul furnizat împreună cu periuţa de dinţi Philips Sonicare. Unele modele de încărcătoare sunt interschimbabile. Consultă diferitele tipuri de încărcătoare de mai jos care se potrivesc cu periuţa ta de dinţi Sonicare.

Notă: Dacă te afli în China şi ai achiziţionat periuţa de dinţi înainte de 1 septembrie 2024, te rugăm să apelezi la 4008 800 008 pentru asistenţă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7420/02 , HX7429/03 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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