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Asistenţă Philips

Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?

Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv de schimb. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani. 

În funcţie de model, poţi încărca periuţa de dinţi Philips Sonicare în mod diferit. Este important să utilizezi încărcătorul original furnizat împreună cu periuţa de dinţi. Nu toate încărcătoarele Sonicare sunt compatibile cu alte încărcătoare. Încărcătorul poate fi avea un conector USB-A care necesită un adaptor de perete (nu este inclus).

Citeşte următoarele instrucţiuni despre modul de încărcare a periuţei de dinţi. 
  1. Conectează încărcătorul la o priză.
  2. Pune mânerul periuţei de dinţi în încărcător.
  3. Indicatorul pentru baterie va începe să lumineze intermitent*, indicând faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Nu va mai lumina intermitent după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 24 ore. 
Între periaje, poţi lăsa periuţa de dinţi pe un încărcător conectat la priză, deoarece acest lucru nu va afecta durata de viaţă a bateriei. 

*Notă: DailyClean 1100 nu are indicator luminos pentru baterie.
 

Încărcător standard Sonicare

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX6600/11 , HX6600/42 , HX6600/41 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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