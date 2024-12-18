Asistenţă Philips Din ce sunt fabricate biberoanele şi piesele Philips Avent?

Biberoanele Philips Avent sunt fabricate din materiale care nu conţin BPA în proporţie de 100%. Biberoanele sunt fabricate din polietersulfonă sau polifenilsulfonă.

Piese fără BPA Toate piesele Philips Avent care vin în contact cu laptele matern şi alimentele nu conţin BPA în proporţie de 100%. Tetinele Philips Avent sunt fabricate din silicon, iar dispozitivul anticolici AirFree este fabricat din PBT şi silicon (LSR).