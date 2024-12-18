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Din ce sunt fabricate biberoanele şi piesele Philips Avent?

Biberoanele Philips Avent sunt fabricate din materiale care nu conţin BPA în proporţie de 100%. Biberoanele sunt fabricate din polietersulfonă sau polifenilsulfonă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY762/02 , SCY763/02 , SCY764/02 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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