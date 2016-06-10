Aplicația Philips Sonicare for Kids („Aplicația”) ajută părinții să îmbunătățească și să monitorizeze obiceiurile de periere ale copiilor și le oferă informații personalizate în baza datelor privind perierea copiilor („Serviciile”). Aplicația utilizează date cu caracter personal colectate sau prelucrate de mânerul de periuță de dinți cu conexiune Bluetooth Philips Sonicare for Kids („Dispozitivul”) și/sau de Aplicație. Operatorul datelor dvs. cu caracter personal în baza acestei Notificări de confidențialitate este Philips Oral Healthcare, LLC, cu adresa la 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, SUA („Philips”, „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”, „noi” sau „nouă”). Această Notificare de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate de Aplicație și de Dispozitiv. Scopul acestei Notificări de confidențialitate este să vă ajute să înțelegeți practicile noastre de confidențialitate atunci când utilizați Serviciile noastre, inclusiv datele pe care le colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu acestea, precum și drepturile dvs. individuale. Vă rugăm să citiți și Notificarea privind modulele cookie și Condiţiile de utilizare, care descriu termenii în temeiul cărora folosiți Serviciile noastre.
Aplicația Philips Sonicare for Kids („Aplicația”) ajută părinții să îmbunătățească și să monitorizeze obiceiurile de periere ale copiilor și le oferă informații personalizate în baza datelor privind perierea copiilor („Serviciile”).
Aplicația utilizează date cu caracter personal colectate sau prelucrate de mânerul de periuță de dinți cu conexiune Bluetooth Philips Sonicare for Kids („Dispozitivul”) și/sau de Aplicație. Operatorul datelor dvs. cu caracter personal în baza acestei Notificări de confidențialitate este Philips Oral Healthcare, LLC, cu adresa la 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, SUA („Philips”, „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”, „noi” sau „nouă”).
Această Notificare de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate de Aplicație și de Dispozitiv. Scopul acestei Notificări de confidențialitate este să vă ajute să înțelegeți practicile noastre de confidențialitate atunci când utilizați Serviciile noastre, inclusiv datele pe care le colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu acestea, precum și drepturile dvs. individuale.
Vă rugăm să citiți și Notificarea privind modulele cookie și Condiţiile de utilizare, care descriu termenii în temeiul cărora folosiți Serviciile noastre.
Primim sau colectăm informații și date cu caracter personal, după cum se descrie în detaliu mai jos, atunci când furnizăm Serviciile noastre, inclusiv atunci când accesați, descărcați și instalați Aplicația.
Primim sau colectăm informații și date cu caracter personal, după cum se descrie în detaliu mai jos, atunci când furnizăm Serviciile noastre, inclusiv atunci când accesați, descărcați și instalați Aplicația.
Date de analiză sensibile Dacă vă dați acordul, colectăm date de analiză cu privire la obiceiurile de periere ale copilului dvs. și la utilizarea Aplicației, inclusiv tipul de periuță de dinți (manuală, electrică sau Sonicare), date privind mânerul periuței (număr model, număr de serie, versiune de firmware, producător), durata de periere, ora de începere a perierii și intensitatea („Date privind perierea”). Utilizăm și/sau agregăm Datele privind perierea în scopuri analitice pentru a îmbunătăți Aplicația și Serviciile, inclusiv pentru a îmbunătăți experiența generală a copilului cu Aplicația, jocurile și grafica Aplicației și performanțele Dispozitivului. Philips se asigură întotdeauna că procesarea Datelor privind perierea este supusă unei protecții adecvate a datelor. Printre altele, Philips asociază Datele privind perierea cu un identificator aleatoriu și înlocuiește orice adresă IP asociată Datelor privind perierea cu o adresă IP generică înainte de stocare. Înainte de a colecta date sensibile, vă vom informa și vă vom solicita acordul explicit în conformitate cu articolul 9.2.a. al Regulamentului (UE) 2016/679. Pe lângă cele prevăzute mai sus, vă rugăm să nu ne trimiteți și să nu divulgați date sensibile cu caracter personal (de ex., coduri numerice personale, informații legate de originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase, filosofice sau de altă natură, sănătate, viața sau orientarea sexuală, caracteristicile biometrice sau genetice, cazier sau apartenența la sindicate), în sau prin Aplicație sau prin alte mijloace. Dacă nu vă dați acordul, Philips nu va procesa în niciun fel Datele privind perierea. În acest caz, Datele privind perierea vor rămâne stocate în Aplicație pe dispozitivul mobil, iar Philips nu va avea acces la ele. Veți controla aceste date. Dacă ștergeți profilul copilului dvs. și/sau Aplicația, Datele privind perierea vor fi șterse de pe dispozitivul mobil.
Date de analiză sensibile
Dacă vă dați acordul, colectăm date de analiză cu privire la obiceiurile de periere ale copilului dvs. și la utilizarea Aplicației, inclusiv tipul de periuță de dinți (manuală, electrică sau Sonicare), date privind mânerul periuței (număr model, număr de serie, versiune de firmware, producător), durata de periere, ora de începere a perierii și intensitatea („Date privind perierea”). Utilizăm și/sau agregăm Datele privind perierea în scopuri analitice pentru a îmbunătăți Aplicația și Serviciile, inclusiv pentru a îmbunătăți experiența generală a copilului cu Aplicația, jocurile și grafica Aplicației și performanțele Dispozitivului. Philips se asigură întotdeauna că procesarea Datelor privind perierea este supusă unei protecții adecvate a datelor. Printre altele, Philips asociază Datele privind perierea cu un identificator aleatoriu și înlocuiește orice adresă IP asociată Datelor privind perierea cu o adresă IP generică înainte de stocare.
Înainte de a colecta date sensibile, vă vom informa și vă vom solicita acordul explicit în conformitate cu articolul 9.2.a. al Regulamentului (UE) 2016/679. Pe lângă cele prevăzute mai sus, vă rugăm să nu ne trimiteți și să nu divulgați date sensibile cu caracter personal (de ex., coduri numerice personale, informații legate de originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase, filosofice sau de altă natură, sănătate, viața sau orientarea sexuală, caracteristicile biometrice sau genetice, cazier sau apartenența la sindicate), în sau prin Aplicație sau prin alte mijloace.
Dacă nu vă dați acordul, Philips nu va procesa în niciun fel Datele privind perierea. În acest caz, Datele privind perierea vor rămâne stocate în Aplicație pe dispozitivul mobil, iar Philips nu va avea acces la ele. Veți controla aceste date. Dacă ștergeți profilul copilului dvs. și/sau Aplicația, Datele privind perierea vor fi șterse de pe dispozitivul mobil.
Datele contului Pentru a accesa Tabloul de bord pentru părinți din Aplicație, trebuie să creați un cont. În acest scop, puteți să utilizați un cont MyPhilips sau să vă autentificați cu profilul dintr-o rețea socială, inclusiv contul dvs. Apple. Utilizăm Datele contului dvs. pentru a crea și gestiona contul dvs. Ca parte din crearea profilului copilului, puteți completa numele copilului și puteți încărca/realiza o imagine de profil. Însă, Philips nu va procesa în niciun fel astfel de date. Datele vor rămâne stocate în Aplicație pe dispozitivul dvs. mobil, iar Philips nu va avea acces la ele. Veți controla aceste date. Dacă ștergeți profilul copilului dvs. și/sau Aplicația, datele vor fi șterse de pe dispozitivul mobil.
Datele contului
Pentru a accesa Tabloul de bord pentru părinți din Aplicație, trebuie să creați un cont. În acest scop, puteți să utilizați un cont MyPhilips sau să vă autentificați cu profilul dintr-o rețea socială, inclusiv contul dvs. Apple. Utilizăm Datele contului dvs. pentru a crea și gestiona contul dvs.
Ca parte din crearea profilului copilului, puteți completa numele copilului și puteți încărca/realiza o imagine de profil. Însă, Philips nu va procesa în niciun fel astfel de date. Datele vor rămâne stocate în Aplicație pe dispozitivul dvs. mobil, iar Philips nu va avea acces la ele. Veți controla aceste date. Dacă ștergeți profilul copilului dvs. și/sau Aplicația, datele vor fi șterse de pe dispozitivul mobil.
Module cookie Utilizăm module cookie, etichete sau tehnologii similare („Module cookie”) pentru a opera, furniza, îmbunătăți, înțelege și particulariza Serviciile. Modulele cookie ne permit să recunoaștem dispozitivul dvs. mobil și să colectăm informațiile și datele dvs. cu caracter personal, inclusiv numărul unic de utilizator pentru dispozitiv, adresa IP a dispozitivului mobil, tipul de browser mobil de internet sau sistemul de operare utilizat, datele privind sesiunile și utilizarea sau informațiile de performanță legate de servicii, care sunt informații despre utilizarea Aplicației de către dvs. De asemenea, utilizăm aceste informații pentru a vă afișa conținut specific țării dvs. (inclusiv informații în limba locală). Înainte să utilizăm Modulele cookie pentru analiză, vă vom solicita acordul.
Module cookie
Utilizăm module cookie, etichete sau tehnologii similare („Module cookie”) pentru a opera, furniza, îmbunătăți, înțelege și particulariza Serviciile. Modulele cookie ne permit să recunoaștem dispozitivul dvs. mobil și să colectăm informațiile și datele dvs. cu caracter personal, inclusiv numărul unic de utilizator pentru dispozitiv, adresa IP a dispozitivului mobil, tipul de browser mobil de internet sau sistemul de operare utilizat, datele privind sesiunile și utilizarea sau informațiile de performanță legate de servicii, care sunt informații despre utilizarea Aplicației de către dvs. De asemenea, utilizăm aceste informații pentru a vă afișa conținut specific țării dvs. (inclusiv informații în limba locală).
Înainte să utilizăm Modulele cookie pentru analiză, vă vom solicita acordul.
Date de la evaluări și recenzii Dacă scrieți o recenzie sau evaluați Aplicația în magazinele de aplicații, este posibil să prelucrăm informațiile respective pentru a răspunde la comentariile și întrebările dvs., a înțelege experiența pe care o aveți atunci când utilizați Aplicația, a ne familiariza cu percepția generală pe care o aveți față de Aplicație și de marca noastră și este posibil să utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți Aplicația. În magazinul de aplicații putem vedea numai numele dvs. de utilizator, evaluările, comentariile și orice alte detalii pe care decideți să le partajați cu noi sau pe care le puneți la dispoziția publicului. Cu excepția cazului în care ne cereți să facem acest lucru, nu asociem aceste informații cu acreditările contului dvs. sau cu orice alte informații pe care le avem de la dvs. Atunci când solicitați asistența pentru clienți, este posibil să vă utilizăm datele pentru a vă urmări cazul și a vă ghida pe parcursul procesului nostru de asistență pentru clienți, în conformitate cu secțiunea „Date de asistență pentru clienți” de mai jos. Considerăm că prelucrarea datelor dvs. de la evaluări și recenzii se bazează pe interesul legitim al Philips și este legal, conform Articolului 6.1. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Date de la evaluări și recenzii
Dacă scrieți o recenzie sau evaluați Aplicația în magazinele de aplicații, este posibil să prelucrăm informațiile respective pentru a răspunde la comentariile și întrebările dvs., a înțelege experiența pe care o aveți atunci când utilizați Aplicația, a ne familiariza cu percepția generală pe care o aveți față de Aplicație și de marca noastră și este posibil să utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți Aplicația. În magazinul de aplicații putem vedea numai numele dvs. de utilizator, evaluările, comentariile și orice alte detalii pe care decideți să le partajați cu noi sau pe care le puneți la dispoziția publicului. Cu excepția cazului în care ne cereți să facem acest lucru, nu asociem aceste informații cu acreditările contului dvs. sau cu orice alte informații pe care le avem de la dvs. Atunci când solicitați asistența pentru clienți, este posibil să vă utilizăm datele pentru a vă urmări cazul și a vă ghida pe parcursul procesului nostru de asistență pentru clienți, în conformitate cu secțiunea „Date de asistență pentru clienți” de mai jos. Considerăm că prelucrarea datelor dvs. de la evaluări și recenzii se bazează pe interesul legitim al Philips și este legal, conform Articolului 6.1. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Date de la Asistență pentru clienți Atunci când aveți nevoie de asistență, este posibil să vă solicităm să furnizați informații legate de utilizarea Serviciilor noastre de către dvs., inclusiv despre interacțiunile cu Philips, și o modalitate de contact pentru a putea să vă furnizăm asistența necesară. Operăm și furnizăm Serviciile noastre, inclusiv asistența pentru clienți și îmbunătățirea, remedierea și particularizarea Serviciilor. De asemenea, utilizăm informațiile dvs. pentru a vă răspunde când ne contactați. Considerăm prelucrarea datelor dvs. de Asistență pentru clienți ca fiind necesară pentru executarea contractului în care sunteți parte și în baza legii, conform Articolului 6.1.(b) din Regulamentul (UE) 2016/679. În unele cazuri, considerăm că prelucrarea Datelor dvs. de asistență clienți se bazează pe interesul legitim al Philips și este legală, conform Articolului 6.1. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Date de la Asistență pentru clienți
Atunci când aveți nevoie de asistență, este posibil să vă solicităm să furnizați informații legate de utilizarea Serviciilor noastre de către dvs., inclusiv despre interacțiunile cu Philips, și o modalitate de contact pentru a putea să vă furnizăm asistența necesară. Operăm și furnizăm Serviciile noastre, inclusiv asistența pentru clienți și îmbunătățirea, remedierea și particularizarea Serviciilor. De asemenea, utilizăm informațiile dvs. pentru a vă răspunde când ne contactați.
Considerăm prelucrarea datelor dvs. de Asistență pentru clienți ca fiind necesară pentru executarea contractului în care sunteți parte și în baza legii, conform Articolului 6.1.(b) din Regulamentul (UE) 2016/679. În unele cazuri, considerăm că prelucrarea Datelor dvs. de asistență clienți se bazează pe interesul legitim al Philips și este legală, conform Articolului 6.1. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Date combinate Este posibil să combinăm datele dvs. cu caracter personal, inclusiv Datele contului, Modulele cookie, cu datele colectate în timpul interacțiunilor cu și utilizării canalelor digitale Philips, cum ar fi rețelele sociale, site-urile web, e-mailurile, aplicațiile și produsele conectate, inclusiv adresele IP, Modulele cookie, informațiile dispozitivelor mobile, comunicările pe care faceți clic sau pe care le atingeți, detaliile despre locație și site-urile web pe care le vizitați. Folosim Datele combinate pentru a îmbunătăți conținutul, funcționalitatea și utilizabilitatea Aplicației, Dispozitivelor și Serviciilor, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii. În acest caz, considerăm că prelucrarea Datelor dvs. combinate se bazează pe interesul legitim al Philips și este legal, conform Articolului 6.1. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679. Înainte de a prelucra orice Date sensibile în scopurile menționate în această secțiune, vă vom informa și vă vom solicita acordul explicit în conformitate cu articolul 9.2.a. al Regulamentului (UE) 2016/679 și Legea Generală privind Protecția Datelor (LGPD) din Brazilia, Legea Federală nr. 13,709/2018. Datele combinate exclud Datele cu caracter personal referitoare la copilul dvs. Dacă sunteți de acord să primiți comunicări promoționale despre produsele, serviciile și promoțiile Philips care pot fi relevante pentru dvs. în funcție de preferințele și comportamentul online, este posibil să vă trimitem comunicări de marketing și promoționale prin e-mail, telefon și alte canale digitale, cum ar fi aplicațiile mobile și rețelele sociale. Pentru a putea personaliza comunicările în funcţie de comportamentul şi preferinţele tale şi a-ţi oferi o experienţă mai bună şi mai personalizată, este posibil să analizăm Datele tale combinate. Înainte de a vă trimite orice comunicări promoționale, vă vom solicita acordul.
Date combinate
Este posibil să combinăm datele dvs. cu caracter personal, inclusiv Datele contului, Modulele cookie, cu datele colectate în timpul interacțiunilor cu și utilizării canalelor digitale Philips, cum ar fi rețelele sociale, site-urile web, e-mailurile, aplicațiile și produsele conectate, inclusiv adresele IP, Modulele cookie, informațiile dispozitivelor mobile, comunicările pe care faceți clic sau pe care le atingeți, detaliile despre locație și site-urile web pe care le vizitați.
Folosim Datele combinate pentru a îmbunătăți conținutul, funcționalitatea și utilizabilitatea Aplicației, Dispozitivelor și Serviciilor, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii. În acest caz, considerăm că prelucrarea Datelor dvs. combinate se bazează pe interesul legitim al Philips și este legal, conform Articolului 6.1. (f) din Regulamentul (UE) 2016/679. Înainte de a prelucra orice Date sensibile în scopurile menționate în această secțiune, vă vom informa și vă vom solicita acordul explicit în conformitate cu articolul 9.2.a. al Regulamentului (UE) 2016/679 și Legea Generală privind Protecția Datelor (LGPD) din Brazilia, Legea Federală nr. 13,709/2018. Datele combinate exclud Datele cu caracter personal referitoare la copilul dvs.
Dacă sunteți de acord să primiți comunicări promoționale despre produsele, serviciile și promoțiile Philips care pot fi relevante pentru dvs. în funcție de preferințele și comportamentul online, este posibil să vă trimitem comunicări de marketing și promoționale prin e-mail, telefon și alte canale digitale, cum ar fi aplicațiile mobile și rețelele sociale. Pentru a putea personaliza comunicările în funcţie de comportamentul şi preferinţele tale şi a-ţi oferi o experienţă mai bună şi mai personalizată, este posibil să analizăm Datele tale combinate. Înainte de a vă trimite orice comunicări promoționale, vă vom solicita acordul.
Permisiuni Aplicația vă poate solicita permisiunea de a accesa capacitățile de stocare ale dispozitivului dvs. mobil, senzorii sau alte caracteristici(de ex. fotografii, cameră, Wi-Fi, colectarea locației geografice sau Bluetooth). Solicităm accesul atunci când este strict necesar să furnizăm Serviciile după cum se detaliază mai jos.
Permisiuni
Aplicația vă poate solicita permisiunea de a accesa capacitățile de stocare ale dispozitivului dvs. mobil, senzorii sau alte caracteristici(de ex. fotografii, cameră, Wi-Fi, colectarea locației geografice sau Bluetooth). Solicităm accesul atunci când este strict necesar să furnizăm Serviciile după cum se detaliază mai jos.
Philips poate dezvălui datele tale cu caracter personal unor furnizori terţi de servicii, parteneri de afaceri sau alte părţi terţe în conformitate cu prezenta Notificare de confidenţialitate şi/sau legile aplicabile.
Philips poate dezvălui datele tale cu caracter personal unor furnizori terţi de servicii, parteneri de afaceri sau alte părţi terţe în conformitate cu prezenta Notificare de confidenţialitate şi/sau legile aplicabile.
Furnizorii de servicii Colaborăm cu furnizori de servicii terți pentru a opera, furniza, îmbunătăți, înțelege, particulariza, sprijini și promova Serviciile noastre. Este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter personal următorilor furnizori de servicii: Acești furnizori oferă serviciile hardware, software, de rețea, de stocare și financiare și/sau tehnologiile asociate necesare pentru a executa Aplicația sau pentru a furniza Serviciile. Acești furnizori oferă serviciile hardware, software, de rețea, de stocare și financiare și/sau tehnologiile asociate necesare pentru a executa analiza Aplicației. Philips impune furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal, similar nivelului oferit de noi. Impunem furnizorilor noștri de servicii să prelucreze datele doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și doar în scopurile specifice menționate mai sus, pentru a avea acces la volumul minim de date de care au nevoie pentru a furniza un serviciu specific și pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal. Alți terți Philips poate, de asemenea, să colaboreze cu terți care prelucrează datele cu caracter personal în scopuri proprii. Dacă Philips împărtășește datele cu caracter personal cu terții care utilizează datele cu caracter personal în scopuri proprii, Philips se va asigura că vă informează și/sau obține acordul dvs. în conformitate cu legile în vigoare înainte de a împărtăși datele dvs. cu caracter personal. În acest caz, citiți cu atenție notificările lor de confidențialitate, deoarece vă informează cu privire la practicile lor de confidențialitate, inclusiv la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează, modul în care le utilizează, prelucrează și protejează. Philips vinde uneori afaceri sau părți din afaceri altor companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor dvs. cu caracter personal legate direct de respectiva afacere către compania achizitoare. Toate drepturile și obligațiile din Notificarea noastră de confidențialitate pot fi cesionate liber de către Philips oricărora dintre afiliații noștri, în legătură cu o fuziune, achiziție, restructurare sau vânzare de active sau prin aplicarea legii sau în alt mod și putem să transferăm datele dvs. cu caracter personal oricăror afiliați, entități succesoare sau noi proprietari. Rețineți că, atunci când vă conectați prin contul rețelei sociale Facebook prin Android, permiteți Facebook să colecteze următoarele informații prin Facebook SDK: Facebook poate, de asemenea, să colecteze date de analiză cu privire la utilizarea SDK de către dvs., informații despre numele Aplicației pe care o utilizați, datele la care autorizați conectarea și orice URL asociat cu conectarea dvs. Puteți afla mai multe despre modul în care Facebook utilizează informațiile dvs. prin citirea Politicii Facebook privind datele. Rețineți că funcționalitatea de conectare prin Facebook este complet opțională, vă vom permite în permanență să vă conectați folosind contul MyPhilips. Transferul transfrontalier Datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care avem unități sau în care contractăm furnizori de servicii și, prin utilizarea Serviciilor, luați la cunoștință de existența transferurilor (dacă există) de informații către țări din afara țării dvs. de reședință, care pot avea reguli de protecție a datelor diferite de cele din țara dvs. În anumite circumstanțe, tribunalele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din respectivele țări pot avea dreptul să vă acceseze datele cu caracter personal. Dacă sunteți localizat în SEE, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate către afiliați sau furnizori de servicii din țări care nu fac parte din SEE și care sunt recunoscute de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor conform standardelor SEE (lista completă de țări este disponibilă aici https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferurile din SEE către țările care sunt considerate neadecvate de Comisia Europeană, cum ar fi Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, cum ar fi Regulile corporative obligatorii pentru datele clienților, furnizorilor and partenerilor de afaceri și/sau clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Puteți obține o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactându-ne aici. Cât timp păstrăm datele dvs.? Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar sau permis pentru scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioadele de păstrare includ: (i) durata utilizării Aplicațiilor și Serviciilor; (ii) existența unei obligații legale căreia îi suntem supuși sau (iii) oportunitatea păstrării în funcție de poziția noastră legală (cum ar fi cu privire la termenele de prescripție, procese sau investigații de reglementare).
Furnizorii de servicii
Colaborăm cu furnizori de servicii terți pentru a opera, furniza, îmbunătăți, înțelege, particulariza, sprijini și promova Serviciile noastre.
Este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter personal următorilor furnizori de servicii:
Acești furnizori oferă serviciile hardware, software, de rețea, de stocare și financiare și/sau tehnologiile asociate necesare pentru a executa Aplicația sau pentru a furniza Serviciile.
Acești furnizori oferă serviciile hardware, software, de rețea, de stocare și financiare și/sau tehnologiile asociate necesare pentru a executa analiza Aplicației.
Philips impune furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal, similar nivelului oferit de noi. Impunem furnizorilor noștri de servicii să prelucreze datele doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și doar în scopurile specifice menționate mai sus, pentru a avea acces la volumul minim de date de care au nevoie pentru a furniza un serviciu specific și pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal.
Alți terți
Philips poate, de asemenea, să colaboreze cu terți care prelucrează datele cu caracter personal în scopuri proprii. Dacă Philips împărtășește datele cu caracter personal cu terții care utilizează datele cu caracter personal în scopuri proprii, Philips se va asigura că vă informează și/sau obține acordul dvs. în conformitate cu legile în vigoare înainte de a împărtăși datele dvs. cu caracter personal. În acest caz, citiți cu atenție notificările lor de confidențialitate, deoarece vă informează cu privire la practicile lor de confidențialitate, inclusiv la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează, modul în care le utilizează, prelucrează și protejează.
Philips vinde uneori afaceri sau părți din afaceri altor companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor dvs. cu caracter personal legate direct de respectiva afacere către compania achizitoare. Toate drepturile și obligațiile din Notificarea noastră de confidențialitate pot fi cesionate liber de către Philips oricărora dintre afiliații noștri, în legătură cu o fuziune, achiziție, restructurare sau vânzare de active sau prin aplicarea legii sau în alt mod și putem să transferăm datele dvs. cu caracter personal oricăror afiliați, entități succesoare sau noi proprietari.
Rețineți că, atunci când vă conectați prin contul rețelei sociale Facebook prin Android, permiteți Facebook să colecteze următoarele informații prin Facebook SDK:
Facebook poate, de asemenea, să colecteze date de analiză cu privire la utilizarea SDK de către dvs., informații despre numele Aplicației pe care o utilizați, datele la care autorizați conectarea și orice URL asociat cu conectarea dvs. Puteți afla mai multe despre modul în care Facebook utilizează informațiile dvs. prin citirea Politicii Facebook privind datele. Rețineți că funcționalitatea de conectare prin Facebook este complet opțională, vă vom permite în permanență să vă conectați folosind contul MyPhilips.
Transferul transfrontalier
Datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care avem unități sau în care contractăm furnizori de servicii și, prin utilizarea Serviciilor, luați la cunoștință de existența transferurilor (dacă există) de informații către țări din afara țării dvs. de reședință, care pot avea reguli de protecție a datelor diferite de cele din țara dvs. În anumite circumstanțe, tribunalele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din respectivele țări pot avea dreptul să vă acceseze datele cu caracter personal.
Dacă sunteți localizat în SEE, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate către afiliați sau furnizori de servicii din țări care nu fac parte din SEE și care sunt recunoscute de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor conform standardelor SEE (lista completă de țări este disponibilă aici https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferurile din SEE către țările care sunt considerate neadecvate de Comisia Europeană, cum ar fi Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, cum ar fi Regulile corporative obligatorii pentru datele clienților, furnizorilor and partenerilor de afaceri și/sau clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Puteți obține o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactându-ne aici.
Cât timp păstrăm datele dvs.?
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar sau permis pentru scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioadele de păstrare includ: (i) durata utilizării Aplicațiilor și Serviciilor; (ii) existența unei obligații legale căreia îi suntem supuși sau (iii) oportunitatea păstrării în funcție de poziția noastră legală (cum ar fi cu privire la termenele de prescripție, procese sau investigații de reglementare).
Alegerile și drepturile dvs. Dacă ați dori să trimiteți o solicitare pentru a accesa, rectifica, șterge, restricționa sau obiecta față de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat anterior sau dacă doriți să trimiteți o solicitare pentru a primi o copie electronică a datelor cu caracter personal în scopul transmiterii către altă companie (în măsura în care acest drept la portabilitatea datelor vă este furnizat de legile în vigoare), ne puteți contacta aici. Vă vom răspunde solicitărilor în conformitate cu legile în vigoare. În solicitarea dvs., menționați în mod clar ce date cu caracter personal doriți să accesați, rectificați, ștergeți, restricționați sau față de prelucrarea căror date doriți să obiectați. Pentru protecția dvs., putem implementa doar solicitările cu privire la datele cu caracter personal asociate contului dvs., adresei dvs. de e-mail sau altor informații ale contului, pe care obișnuiți să ni le trimiteți la solicitarea noastră și este posibil să fie nevoie să vă verificăm identitatea înainte de a implementa solicitarea. Vom încerca să ne conformăm solicitării dvs. imediat ce acest lucru poate fi realizat în mod rezonabil. Atunci când ne bazăm pe acordul pentru colectarea și/sau procesarea datelor cu caracter personal, puteți să vă retrageți acordul în orice moment, fără să afectați legalitatea prelucrării bazate pe acord dinainte de retragere. Ne bazăm pe executarea unui contract pentru a procesa datele dvs. cu caracter personal în scopurile Serviciile, însă este posibil să nu putem furniza Serviciile dacă nu primim informațiile dvs. Rețineți că, dacă utilizați alegerile și drepturile dvs. sau o parte dintre acestea, nu veți mai putea să utilizați Serviciile noastre, parțial sau în întregime. Atunci când procesăm datele dvs. cu caracter personal în baza unei obligații legale căreia îi suntem supuși, inclusiv atunci când interacționați cu noi pentru a vă exercita oricare dintre drepturi, considerăm procesarea ca fiind legală, în conformitate cu Articolul 6.1.(c) al Regulamentului (UE) 2016/679.
Alegerile și drepturile dvs.
Dacă ați dori să trimiteți o solicitare pentru a accesa, rectifica, șterge, restricționa sau obiecta față de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat anterior sau dacă doriți să trimiteți o solicitare pentru a primi o copie electronică a datelor cu caracter personal în scopul transmiterii către altă companie (în măsura în care acest drept la portabilitatea datelor vă este furnizat de legile în vigoare), ne puteți contacta aici. Vă vom răspunde solicitărilor în conformitate cu legile în vigoare.
În solicitarea dvs., menționați în mod clar ce date cu caracter personal doriți să accesați, rectificați, ștergeți, restricționați sau față de prelucrarea căror date doriți să obiectați. Pentru protecția dvs., putem implementa doar solicitările cu privire la datele cu caracter personal asociate contului dvs., adresei dvs. de e-mail sau altor informații ale contului, pe care obișnuiți să ni le trimiteți la solicitarea noastră și este posibil să fie nevoie să vă verificăm identitatea înainte de a implementa solicitarea. Vom încerca să ne conformăm solicitării dvs. imediat ce acest lucru poate fi realizat în mod rezonabil.
Atunci când ne bazăm pe acordul pentru colectarea și/sau procesarea datelor cu caracter personal, puteți să vă retrageți acordul în orice moment, fără să afectați legalitatea prelucrării bazate pe acord dinainte de retragere. Ne bazăm pe executarea unui contract pentru a procesa datele dvs. cu caracter personal în scopurile Serviciile, însă este posibil să nu putem furniza Serviciile dacă nu primim informațiile dvs.
Rețineți că, dacă utilizați alegerile și drepturile dvs. sau o parte dintre acestea, nu veți mai putea să utilizați Serviciile noastre, parțial sau în întregime.
Atunci când procesăm datele dvs. cu caracter personal în baza unei obligații legale căreia îi suntem supuși, inclusiv atunci când interacționați cu noi pentru a vă exercita oricare dintre drepturi, considerăm procesarea ca fiind legală, în conformitate cu Articolul 6.1.(c) al Regulamentului (UE) 2016/679.
Noi vă protejăm datele cu caracter personal Luăm în serios datoria noastră de a proteja datele pe care le încredințați companiei Philips împotriva modificării, pierderii, utilizării incorecte, divulgării sau accesului accidental sau neautorizat. Philips utilizează o serie de tehnologii de securitate și de măsuri tehnice și organizaționale pentru a contribui la protejarea datelor dvs. În acest scop, implementăm, printre altele, mijloace de control al accesului, utilizăm firewalluri și protocoale securizate.
Noi vă protejăm datele cu caracter personal
Luăm în serios datoria noastră de a proteja datele pe care le încredințați companiei Philips împotriva modificării, pierderii, utilizării incorecte, divulgării sau accesului accidental sau neautorizat. Philips utilizează o serie de tehnologii de securitate și de măsuri tehnice și organizaționale pentru a contribui la protejarea datelor dvs. În acest scop, implementăm, printre altele, mijloace de control al accesului, utilizăm firewalluri și protocoale securizate.
Informații speciale pentru părinți Philips are politica de a se conforma legii atunci când necesită permisiunea părinților sau tutorilor înainte de a colecta, utiliza sau divulga datele cu caracter personal ale copiilor. Suntem dedicați protejării necesităților de confidențialitate ale copiilor și încurajăm cu tărie părinții și tutorii să aibă un rol activ în activitățile și interesele online ale copiilor lor. Dacă un părinte sau tutore află că copilul său ne-a furnizat date cu caracter personal fără acordul său, contactați-ne aici. Dacă observăm că un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, îi vom șterge datele din dosarele noastre.
Informații speciale pentru părinți
Philips are politica de a se conforma legii atunci când necesită permisiunea părinților sau tutorilor înainte de a colecta, utiliza sau divulga datele cu caracter personal ale copiilor. Suntem dedicați protejării necesităților de confidențialitate ale copiilor și încurajăm cu tărie părinții și tutorii să aibă un rol activ în activitățile și interesele online ale copiilor lor.
Dacă un părinte sau tutore află că copilul său ne-a furnizat date cu caracter personal fără acordul său, contactați-ne aici. Dacă observăm că un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, îi vom șterge datele din dosarele noastre.
Modificările aduse acestei Notificări de confidențialitate Serviciile noastre se pot schimba din când în când fără notificare prealabilă. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza din când în când această Notificare de confidențialitate. Atunci când actualizăm această Notificare de confidențialitate, actualizăm și data din partea superioară a acestei Notificări de confidențialitate. Vă încurajăm să consultați regulat cea mai nouă versiune a acestei Notificări de confidențialitate. Noua Notificare de confidențialitate va intra în vigoare imediat după publicare. Dacă nu sunteți de acord cu notificarea revizuită, ar trebui să vă modificați preferințele sau să luați în considerare oprirea utilizării Serviciilor noastre. Prin continuarea accesării sau utilizării Serviciilor noastre după intrarea în vigoare a respectivelor modificări, recunoașteți că ați fost informați și sunteți de acord cu Notificarea de confidențialitate modificată.
Modificările aduse acestei Notificări de confidențialitate
Serviciile noastre se pot schimba din când în când fără notificare prealabilă. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza din când în când această Notificare de confidențialitate. Atunci când actualizăm această Notificare de confidențialitate, actualizăm și data din partea superioară a acestei Notificări de confidențialitate.
Vă încurajăm să consultați regulat cea mai nouă versiune a acestei Notificări de confidențialitate.
Noua Notificare de confidențialitate va intra în vigoare imediat după publicare. Dacă nu sunteți de acord cu notificarea revizuită, ar trebui să vă modificați preferințele sau să luați în considerare oprirea utilizării Serviciilor noastre. Prin continuarea accesării sau utilizării Serviciilor noastre după intrarea în vigoare a respectivelor modificări, recunoașteți că ați fost informați și sunteți de acord cu Notificarea de confidențialitate modificată.
Contactați-ne În scopurile articolului 27 al Regulamentului (UE) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Țările de Jos) acționează ca Reprezentant al nostru în Uniunea Europeană. Dacă aveți întrebări despre această Notificare de confidențialitate sau despre modul în care Philips utilizează datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne contactați (inclusiv pe Reprezentantul nostru de protecție a datelor) aici. Alternativ, aveți dreptul de a înainta o plângere către o autoritate de supervizare competentă din țara sau regiunea dvs.
Contactați-ne
În scopurile articolului 27 al Regulamentului (UE) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Țările de Jos) acționează ca Reprezentant al nostru în Uniunea Europeană.
Dacă aveți întrebări despre această Notificare de confidențialitate sau despre modul în care Philips utilizează datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne contactați (inclusiv pe Reprezentantul nostru de protecție a datelor) aici. Alternativ, aveți dreptul de a înainta o plângere către o autoritate de supervizare competentă din țara sau regiunea dvs.
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