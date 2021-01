Furnizorii de servicii

Colaborăm cu furnizori de servicii terți pentru a opera, furniza, îmbunătăți, înțelege, particulariza, sprijini și promova Serviciile noastre.

Este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter personal următorilor furnizori de servicii:



Furnizori de servicii IT și cloud

Acești furnizori oferă serviciile hardware, software, de rețea, de stocare și financiare și/sau tehnologiile asociate necesare pentru a executa Aplicația sau pentru a furniza Serviciile.



Philips impune furnizorilor săi de servicii să ofer un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal, similar nivelului oferit de noi. Impunem furnizorilor noștri de servicii să prelucreze datele doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și doar în scopurile specifice menționate mai sus, pentru a avea acces la volumul minim de date de care au nevoie pentru a furniza un serviciu specific și pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal.



Alți terți

Philips poate, de asemenea, să colaboreze cu terți care prelucrează datele cu caracter personal în scopuri proprii. Dacă Philips împărtășește datele cu caracter personal cu terții care utilizează datele cu caracter personal în scopuri proprii, Philips se va asigura că vă informează și/sau obține acordul dvs. în conformitate cu legile în vigoare înainte de a împărtăși datele dvs. cu caracter personal. În acest caz, citiți cu atenție notificările lor de confidențialitate, deoarece vă informează cu privire la practicile lor de confidențialitate, inclusiv la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează, modul în care le utilizează, prelucrează și protejează.

Philips vinde uneori afaceri sau părți din afaceri altor companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul de date cu caracter personal direct legate de respectiva afacere către compania achizitoare. Toate drepturile și obligațiile din Notificarea noastră de confidențialitate pot fi cesionate liber de către Philips oricărora dintre afiliații noștri, în legătură cu o fuziune, achiziție, restructurare sau vânzare de active sau prin aplicarea legii sau în alt mod și putem să transferăm datele dvs. cu caracter personal oricăror afiliați, entități succesoare sau noi proprietari.



Transferul transfrontalier

Datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care avem unități sau în care contractăm furnizori de servicii și, prin utilizarea Serviciilor, luați la cunoștință de existența transferurilor (dacă există) de informații către țări din afara țării dvs. de reședință, care pot avea reguli de protecție a datelor diferite de cele din țara dvs. În anumite circumstanțe, tribunalele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din respectivele țări pot avea dreptul să vă acceseze datele cu caracter personal.

Dacă sunteți localizat în SEE, este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate către afiliați sau furnizori de servicii din țări care nu fac parte din SEE și care sunt recunoscute de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor conform standardelor SEE (lista completă de țări este disponibilă aici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferurile din SEE către țările care sunt considerate neadecvate de Comisia Europeană, cum ar fi Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, cum ar fi Regulile corporative obligatorii pentru datele clienților, furnizorilor and partenerilor de afaceri și/sau clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Puteți obține o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactând privacy@philips.com.



Cât timp păstrăm datele dvs.?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar sau permis pentru scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioadele de păstrare includ: (i) durata utilizării Aplicațiilor și Serviciilor; (ii) existența unei obligații legale căreia îi suntem supuși sau (iii) oportunitatea păstrării în funcție de poziția noastră legală (cum ar fi cu privire la termenele de prescripție, procese sau investigații de reglementare).